"Я чувствую, что с каждым сезоном труднее выйти в 1/8 финала. Соперники, менеджеры, игроки все сильнее и сильнее. Завтра у нас есть шанс квалифицироваться в плей-офф. Если мы это сделаем, это будет очень хорошо для клуба и игроков.

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Иногда, когда Месси владеет мячом, он не знает, что он собирается делать, поэтому представьте, что вы должны знать, что он собирается делать. Я не могу сказать игрокам, как сыграет Месси. Это также случается с Неймаром и Мбаппе, Ди Марией. Со всей линией атаки этой команды . Каждый игрок может быть звездой в любой команде мира, и все четверо находятся в ПСЖ.

Конечно, можно быть топ-тренером и без трофеев. Тренеры, имеющие шансы на титулы, работают в топ-клубах с хорошими инвестициями и исключительными игроками. Иначе выиграть невозможно. Необязательно выигрывать трофеи, чтобы быть топ-тренером. Уверен, что тренеры становятся лучше с каждым годом. Каждый сезон мы многому учимся. Уверен, Почеттино – отличный тренер", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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