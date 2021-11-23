Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино определился с обоймой футболистов, которая может поучаствовать в поединке 5-го тура Лиги чемпионов.

23 игрока отправились в Манчестер на противостояние с Сити, сообщает пресс-служба ПСЖ. Главные звезды – Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар – в списке.

Почеттино анонсировал возвращение Рамоса на поле

Но больше всего привлекает внимание присутствие Серхио Рамоса. Для защитника это первое попадание в обойму. Он еще не провел ни одной минуты за парижан в официальном матче с момента, когда переехал в Париж. Все время Рамоса беспокоило повреждение. Последний раз Серхио появлялся на футбольном поле, выступая за Реал, еще 5 мая в полуфинале ЛЧ против Челси.

Поединок против команды Александра Зинченко состоится уже завтра, 24 ноября. Стартовый свисток на Этихад Стедиум прозвучит в 22:00 по Киеву.

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