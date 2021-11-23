"Я відчуваю, що з кожним сезоном важче вийти в 1/8 фіналу. Суперники, менеджери, гравці все сильніші й сильніші. Завтра у нас є шанс кваліфікуватися у плей-офф. Якщо ми це зробимо, це буде дуже добре для клубу та гравців.

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Іноді, коли Мессі володіє м'ячем, він сам не знає, що він збирається робити, тому уявіть, що ви повинні знати, що він збирається робити. Я не можу сказати гравцям, як зіграє Мессі. Це також трапляється з Неймаром та Мбаппе, з Ді Марією. З усією лінією атаки в цій команді. Кожен гравець може бути зіркою в будь-якій команді світу, і всі четверо перебувають в ПСЖ.

Звичайно, можна бути топ-тренером і без трофеїв. Тренери, які мають шанси на титули, працюють у топ-клубах з хорошими інвестиціями та винятковими гравцями. Інакше виграти неможливо. Необов'язково вигравати трофеї, щоб бути топ-тренером. Впевнений, що тренери стають кращими з кожним роком. Кожен сезон ми багато чого вчимося. Впевнений, Почеттіно – чудовий тренер", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

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