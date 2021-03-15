"Это очень важный матч для нашего клуба. В конце концов, речь идет о Лиге чемпионов, и мы очень много трудились, чтобы добраться до этой стадии. Первый матч мы проиграли 0:2, а сейчас попробуем показать более убедительный футбол и переломить ход противостояния.

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Мы прекрасно понимаем, соперник какого уровня нам достался. И дело здесь не только в первом матче. Нужно надежно сыграть в защите и попробовать воспользоваться своими козырями у чужих ворот.

Всегда очень важно правильно понимать порядок вещей. Да, сейчас наши результаты оставляют желать лучшего. Но необходимо все тщательно анализировать и искать причины неудач. Надо поработать над парой мелочей, и скоро все наладится. Мы играли в пятницу, но времени на восстановление достаточно. Сегодня с командой снова тренировались Рами Бенсебаини и Кристоф Крамер. К счастью, новых травм или болезней у наших игроков нет.

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Пеп Гвардиола – фантастическая личность. За последние годы он оказал колоссальное влияние на мировой футбол. Он относится со всей страстью не только к футболу. Это замечательный человек!

Когда мяч у Манчестер Сити, отобрать его будет непросто любой команде. Контрпрессинг у них тоже на высоте, как и стремительные переходы из обороны в атаку. Пеп поставил команде практически тотальный футбол", – цитирует коуча "жеребцов" официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Манчестер Сити – Боруссия М состоится во вторник, 16 марта. Начало поединка в 22:00.

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