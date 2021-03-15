"Це дуже важливий матч для нашого клубу. Зрештою, йдеться про Лігу чемпіонів, і ми дуже сильно працювали, щоб дістатися до цієї стадії. Перший матч ми програли 0:2, а зараз спробуємо показати переконливіший футбол і переламати хід протистояння.

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Ми чудово розуміємо, суперник якого рівня нам дістався. І справа тут не лише в першому матчі. Потрібно надійно зіграти в обороні та спробувати скористатися своїми козирями біля чужих воріт. Завжди дуже важливо правильно розуміти природу речей.

Так, зараз наші результати далекі від ідеального. Але потрібно все ретельно аналізувати та шукати причини невдач. Потрібно попрацювати над кількома дрібницями, і невдовзі все налагодиться. Ми грали в п'ятницю, але часу на відновлення достатньо. Сьогодні з командою знову тренувалися Рамі Бенсебаїні та Крістоф Крамер. На щастя, нових травм чи хвороб у наших гравців немає.

Зінченко вірить у спроможність Манчестер Сіті здобути трофей Ліги чемпіонів

Пеп Гвардіола – фантастична особистість. Впродовж останніх років він вчинив колосальний вплив на світовий футбол. Він ставиться зі всією пристрастю не лише до футболу. Це чудова людина!

Коли м'яч в Манчестер Сіті, відібрати його буде непросто будь-якій команді. Контрпресинг у них теж на висоті, як і стрімкі переходи з оборони в атаку. Пеп прищепив команді фактично тотальний футбол", – цитує коуча "жеребців" офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Манчестер Сіті – Борусія М відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок поєдинку о 22:00.

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