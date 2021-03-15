"Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах и хотим постараться выиграть все. Это значит, что нам нужно показывать свой максимум в каждом матче. На этом этапе Лиги чемпионов матчи, безусловно, тяжелые.

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Бавария в прошлом году выиграла все. Барселона сделала то же самое с Пепом. Конечно, все возможно. У нас невероятный состав, лучшие игроки в мире. И действительно, почему бы нет?

В раздевалке я вижу голодные глаза. Все жаждут титулов. Сейчас два важнейших месяца в нашей карьере. Легенды, такие как Агуэро и Фернандиньо, которые в клубе уже 10 лет, заслужили этого. Мы постараемся", – цитирует Зинченко официальный сайт Сити.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы на выезде одолели Боруссию М (2:0).

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