Руководство Манчестер Юнайтед просчитывает варианты с заменой тренера. Не исключено, что Эрик Тен Хаг останется во главе команды.

Нидерландцу не было предоставлено никаких официальных гарантий того, что он останется на своем посту, поскольку Рэтклифф и его команда во главе со спортивным директором INEOS сэром Дэйвом Брейлсфордом продолжают аудит футбольных операций после приобретения 27,7% акций клуба.

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Несмотря на сомнения относительно своего будущего, Тен Хаг остается убежденным, что окончательное решение еще не принято, и что у него еще есть время, чтобы заслужить полную поддержку новых акционеров.

Тен Хаг был полностью вовлечен в планирование летнего трансферного окна, но, согласно источникам, Брейлсфорд также отслеживал других кандидатов на должность тренера на случай, если потребуется смена 54-летнему специалисту.

Как сообщает ESPN, на замену Тен Хагу рассматривают таких кандидатов как Гарет Саутгейт, Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби, Томас Франк, Томас Тухель, Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим и Юлиан Нагельсманн. Рэтклифф настроен быть максимально амбициозным в своих назначениях на ключевые должности, и не исключены официальные переговоры даже с Ангелосом Постекоглу, который работает с Тоттенхэмом.

Эрик Тен Хаг имеет контракт до 2025 года. Если Манчестер Юнайтед финиширует в зоне Лиги чемпионов, то голландец может сохранить свое место во главе команды.

Манкунианцы сейчас находятся на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 47 очками. От зоны Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед отстает на девять баллов.

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