Керівництво Манчестер Юнайтед прораховує варіанти з заміною тренера. Не виключено, що Ерік Тен Хаг залишиться на чолі команди.

Нідерландцю не було надано жодних офіційних гарантій того, що він залишиться на своїй посаді, оскільки Реткліфф та його команда на чолі зі спортивним директором INEOS сером Дейвом Брейлсфордом продовжують аудит футбольних операцій після придбання 27,7% акцій клубу.

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Попри сумніви щодо свого майбутнього, Тен Хаг залишається переконаним, що остаточне рішення ще не ухвалене, а він ще має час, щоб заслужити повну підтримку нових акціонерів.

Тен Хаг був повністю залучений до планування літнього трансферного вікна, але, згідно з джерелами, Брейлсфорд також відстежував інших кандидатів на посаду тренера на випадок, якщо буде потрібна зміна 54-річному фахівцю.

Як повідомляє ESPN, на заміну Тен Хагу розглядають таких кандидатів як Гарет Саутгейт, Грем Поттер, Роберто Де Дзербі, Томас Франк, Томас Тухель, Хулен Лопетегі, Зінедін Зідан, Рубен Аморім та Юліан Нагельсманн. Реткліфф налаштований бути максимально амбітним у своїх призначеннях на ключові посади, і не виключені офіційні перемовини навіть з Ангелосом Постекоглу, який працює з Тоттенхемом.

Ерік Тен Хаг має контракт до 2025 року. Якщо Манчестер Юнайтед фінішує в зоні Ліги чемпіонів, то нідерландець може зберегти своє місце на чолі команди.

Манкуніанці наразі перебувають на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ з 47 очками. Від зони Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед відстає на дев'ять балів.

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