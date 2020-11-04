Абсолютный лидер группы G против команды, которая занимает 3 место благодаря лучшей разнице голов, чем у Ференцвароша, и только ждет на свою первую победу. Где смотреть матч Барселона – Динамо Киев онлайн? Игру покажут как на платформе MEGOGO, так и oll.tv. Кроме этого, прямая трансляция доступна на телеканале "Футбол 2". Также игре будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов" – начало там же в 21:00. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00 на стадионе Камп Ноу. Интересно, что во внутренних чемпионатах роли команд противоположные.

Барселона – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Подопечные Луческу уверенно лидируют в УПЛ, не проиграв ни разу за 8 туров. А вот Барса набрала всего 2 очка за 4 предыдущих матча Примеры, поэтому плетется на 12 месте. Динамо осталось без двух основных вратарей и еще 4 игроков стартового состава, но после успеха резерва Шахтера на поле Реала это вряд ли может служить оправданием. Месси любит забивать украинским командам (5 голов, 2 ассиста за 7 матчей), в частности, отмечался в каждой игре против киевлян и не раз огорчал Луческу.

Барселона: Тер Штеген – Дест, Пике, Де Йонг, Альба – Пьянич, Бускетс – Педри, Месси, Фати – Гризманн

Динамо: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов – Андриевський, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Супряга

Запасные: Игнатенко, Моргун, Сирота, Де Пена, Леднев, Вербич, Клейтон, Русин