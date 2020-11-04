Абсолютный лидер группы G против обескровленной команды, которая занимает 3 место благодаря лучшей разнице голов, чем в Ференцвароша, и на свою победу в рамках группового этапа ждет почти 4 года. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 22:00 на стадионе Камп Ноу. Интересно, что во внутренних чемпионатах роли команд противоположные. Подопечные Луческу уверенно лидируют в УПЛ, не проиграв ни разу за 8 туров. А вот Барса набрала всего 2 очка за 4 предыдущих матча Примеры, поэтому плетется на 12 месте

Барселона – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Динамо осталось без двух основных вратарей и еще 4 игроков стартового состава, но после успеха резерва Шахтера на поле Реала это вряд ли могло служить полноценным оправданием. Месси взял за привычку забивать украинским командам (5 голов, 2 ассиста за 7 матчей), в частности, отмечался в каждой игре против киевлян и не раз огорчал того же Луческу. Первые минуты окопов для киевлян. Очень низко сидит украинская команда, Жерсон не стесняется просто выбивать куда подальше.

Барселона – Динамо – видео голов

Уже на 3 минуте Фати проходит Кендзеру, но Забарный и Нещерет не дают замкнуть Гризманну. Попов ставит подножку Месси, Майкл Оливер спокойно так указывает вердикт, будто это какой-то спарринг – у нас быстрый 11-метровый. Лео на 5 минуте реализует пенальти, хотя 18-летний вратарь гостей и угадал угол. Расстрел продолжается. Педри в перекладину (снаряд лишь немного пересек линию), Гризманн не попадает в пустой угол, и все это из пределов вратарской.

У команды Луческу только 2 выхода левым флангом от Жерсона и Шабанова. Андриевский так долго замахивался на первый киевский удар, что едва не травмировался из-за своевременного подката Гризманна. Фати усадил на газон Кендзеру, обошел еще одного защитника, но не прошил Нещерета с пары метров. Фантастическая статистика моментов xG за первые 15 минут: 2,44 ожидаемых голов против 0. Жерсон легко обыграл Деста и заработал опасный штрафной в агрессивном проходе. Буяльский быстро разыграл, Супрягу заваливали, но Оливер считает, что нужно бить по свистку. Цыганков не очень удачно подал 2 подряд стандарта, без опасности.

Месси благодаря стеночке с Фати разрывает правый фланг защиты, снова Нещерет. Какая же крутая контратака могла получиться. Шепелев перехватил и протянул рывком в стиле Шапаренко, но отдал на Цыганкова не в темп. Ну, хотя бы заработали угловой. Смелее начало выходить Динамо. Позиционная атака в 7-8 исполнителей, но традиционно подвел последний пас. Вот вам и возвращение Тер Штегена с его отличной игрой ногами. Немецкий вратарь в подкате прервал острейший прострел Цыганкова.

Шепелев уже не первый раз классно создает пространство в центре поля, но дальше подводят вингеры. По 3-4 игрока Динамо в штрафной успевают зайти, однако Жерсон и Цыганков что-то удивительное вытворяют тогда, когда надо либо пробить, либо отдать на открытых партнеров. Наконец-то Виктор раскрыл зону, подача Кендзеры и почти смертельное замыкание Буяльского головой – чудо-сейв Тер Штегена. Еще один удар после подачи углового. Это Попов сбрасывал на Кендзеру, здесь уже все спокойно для вратаря Барсы.

Месси сделал момент для Фати, не дождался паса в ответ – неудачно перекрутил Ансу в дальний. Лео взрывается дриблингом, кросс Деста, Педри совершенно свободен в центре – Нещерет тянет! Сам аргентинец уже взял игру на себя и пробил, рикошет и минимальный промах. После стартового испуга проба очень достойного футбола в пас и кайф от Динамо, с резкими действиями на перехватах и подкатах. Жаль упущенных возможностей, хотя надо признать – если бы не Нещерет, Гризманн и Фати, то, то было бы где-то 3:0 или 3:1 до перерыва.

Цыганков роскошно пробросил мимо Деста и пробил – Тер Штеген своей проклятущей невероятной грудью вытащил. Кендзера забил после розыгрыша углового, судьи отменили гол, мол, снаряд пересек линию в воздухе. Как определили, господа британцы? Очень подозрительно это выглядело! Жерсон вывел Супрягу один на один, и снова ноги Тер Штегена препятствуют взятию ворот. Месси метров с 30 блестяще исполнил штрафной под самую штангу, Нещерет потянул, ФАНТАСТИКА. Альба подает, Серхи Роберто, который заменил Пьянича, замыкает – очередной полет Нещерета для фото дня.

И тут сработал нестандартный ход. Пике сыграл Рамоса в качестве защитника-форварда, замкнув навес Фати. Попов и здесь выпустил своего игрока. Пожалуй, только Денис и Супряга в этот вечер разочаровывают у Динамо. Цыганков не реализовал очередной выход гостей один на один с Тер Штегеном. Какие же провалы у Барселоны, и насколько бездарно действуют в ближнем бою игроки украинской атаки. Шабанов блестяще подает с фланга, Тер Штеген и здесь тянет (это Вербич, который заменил Супрягу, продолжил "почин"), но Цыганков на подборе добивает в пустые ворота – 2:1 на 75-й. Абсолютно ЗАСЛУЖЕННЫЙ гол Динамо, которое и на 2-3 наиграло, эх...

Дембеле издалека почти идеально приложился, Нещерет соответствует уровню Тер Штегена и тащит из девятки. Де Пена заменил Жерсона. Луческу сделал только 2 замены на 71 минуте, Куман использовал все 5 уже на 83-й. Леднев вместо Буяльского поиграть так минут на 5-8. Несколько контроверсионное судейство (есть вопросы и к пенальти Месси – а не нырял ли там хитрый Лео в ноги Попову, и к отмененному взятию ворот), фантастическая битва сейвов Нещерета и Тер Штегена, великий матч киевлян, которые упустили нереальный шанс шокировать спящего фаворита.