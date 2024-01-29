Недавно Джим Рэтклифф приобрел часть акций английского клуба. Новый собственным раздумывает над тем, чтобы сменить главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага.

Тухель рассекретил чемпионат, в котором хотел бы работать – наставник Баварии исключил возвращение во Францию

Как сообщает Metro, манкунианцы примут окончательное решение после завершения сезона. Впрочем, руководство клуба уже составило шорт-лист, который возглавляет наставник Баварии Томас Тухель. Немец не против вернуться в Англию и работа с Манчестер Юнайтед могла бы заинтересовать его.

Напомним, что Тухель в марте 2023 года возглавил Баварию. Сейчас его команда находится на втором месте, отставая от Байера на два пункта. Стоит заметить, что Тухель работал уже в АПЛ с Челси.

Действующее соглашение Эрика Тен Хага с Манчестер Юнайтед истекает в 2025 году.

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