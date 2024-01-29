Манчестер Юнайтед определился с заменой Тен Хага – тренера Баварии попытаются вернуть в АПЛ
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг может остаться без работы.
Недавно Джим Рэтклифф приобрел часть акций английского клуба. Новый собственным раздумывает над тем, чтобы сменить главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага.
Тухель рассекретил чемпионат, в котором хотел бы работать – наставник Баварии исключил возвращение во Францию
Как сообщает Metro, манкунианцы примут окончательное решение после завершения сезона. Впрочем, руководство клуба уже составило шорт-лист, который возглавляет наставник Баварии Томас Тухель. Немец не против вернуться в Англию и работа с Манчестер Юнайтед могла бы заинтересовать его.
Напомним, что Тухель в марте 2023 года возглавил Баварию. Сейчас его команда находится на втором месте, отставая от Байера на два пункта. Стоит заметить, что Тухель работал уже в АПЛ с Челси.
Действующее соглашение Эрика Тен Хага с Манчестер Юнайтед истекает в 2025 году.
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