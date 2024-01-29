Манчестер Юнайтед визначився з заміною Тен Хага – тренера Баварії спробують повернути в АПЛ
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг може залишитися без роботи.
Нещодавно Джим Реткліфф придбав частину акцій англійського клубу. Новий власним роздумує над тим, щоб змінити головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага.
Тухель розсекретив чемпіонат, в якому б хотів працювати – наставник Баварії виключив повернення у Францію
Як повідомляє Metro, манкуніанці ухвалять остаточне рішення після завершення сезону. Утім, керівництво клубу вже склало шорт-лист, який очолює наставник Баварії Томас Тухель. Німець не проти повернутися в Англії й робота з Манчестер Юнайтед могла б зацікавити його.
Нагадаємо, що Тухель в березні 2023 року очолив Баварію. Наразі його команда перебуває на другому місці, відстаючи від Байєра на два пункти. Варто зауважити, що Тухель працював вже в АПЛ з Челсі.
Чинна угода Еріка Тен Хага з Манчестер Юнайтед закінчується у 2025 році.
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