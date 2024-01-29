Нещодавно Джим Реткліфф придбав частину акцій англійського клубу. Новий власним роздумує над тим, щоб змінити головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага.

Тухель розсекретив чемпіонат, в якому б хотів працювати – наставник Баварії виключив повернення у Францію

Як повідомляє Metro, манкуніанці ухвалять остаточне рішення після завершення сезону. Утім, керівництво клубу вже склало шорт-лист, який очолює наставник Баварії Томас Тухель. Німець не проти повернутися в Англії й робота з Манчестер Юнайтед могла б зацікавити його.

Нагадаємо, що Тухель в березні 2023 року очолив Баварію. Наразі його команда перебуває на другому місці, відстаючи від Байєра на два пункти. Варто зауважити, що Тухель працював вже в АПЛ з Челсі.

Чинна угода Еріка Тен Хага з Манчестер Юнайтед закінчується у 2025 році.

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