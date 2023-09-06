Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг определился с игроками, которые сыграют на групповом этапе самого престижного турнира.

Манкунианцы включили в заявку на Лигу чемпионов 25 игроков. Об этом сообщает официальный сайт клубу.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность исключить звезду из состава – на клуб давят женские организации

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг сможет рассчитывать на всех летних новичков, включая Расмуса Хёйлунда и Софьяна Амрабата. С другой стороны, наставник "красных" не заявил нидерландского полузащитника Донни ван ден Беека, поскольку он не соответствует требованиям тренера.

Напомним, Манчестер Юнайтед попал в одну группу с Баварией, Копенгагеном и Галатасараем. Первый матч манкунианцы проведут на выезде против мюнхенцев 20 сентября.

Динамо и десять друзей в одной беде – лучшие клубы, которые пропустят сезон Лиги чемпионов