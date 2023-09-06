Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг визначився з гравцями, які зіграють на груповому етапі найпрестижнішого турніру.

Манкуніанці включили в заявку на Лігу чемпіонів 25 гравців. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг зможе розраховувати на всіх літніх новачків, включаючи Расмуса Хьойлунда та Соф'яна Амрабата. З іншого боку, наставник "червоних" не заявив нідерландського півзахисника Донні ван ден Беека, оскільки він не відповідає вимогам тренера.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед потрапив в одну групу з Баварією, Копенгагеном і Галатасараєм. Перший матч манкуніанці проведуть на виїзді проти мюнхенців 20 вересня.

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