В случае победы во всех турнирах (ЛЧ, АПЛ, Кубок и Кубок лиги) футболисты "горожан" получат бонус на общую сумму более 158 млн фунтов, информирует Daily Mail.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко и Ко могут выиграть первый трофей сезона в присутствии зрителей

Благодаря этому успеху Манчестер Сити может навсегда войти в историю – еще ни одна английская команда не оформляла квадрупл. Пока Зинченко и компания уверенно выполняют план. Титул в АПЛ практически гарантирован, в ЛЧ одержана первая победа (2:1) на стадии 1/4 финала против Боруссии Д, в полуфинале Кубка Англии ждет Челси, а в финале Кубка лиги – Тоттенхэм.

Источник добавляет, что в прошлом сезоне бонус за "беспрецедентный подвиг" был еще большим – 200 млн фунтов. Впрочем, посредственные результаты команды и коронавирусный кризис заставили руководство клуба несколько уменьшить сумму.

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