Ман Сіті – Реал: УЄФА проігнорував Луніна у виборі найкращого гравця матчу – тріумфатор сам згадав українця
УЄФА дещо здивував вибором найкращого гравця матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ між Манчестер Сіті та Реалом.
Нагороду забрав півзахисник мадридців Феде Вальверде. Втім, уругваєць сам відзначив Андрія Луніна, який не раз рятував Реал упродовж 120 хвилин гри, а потім двома сейвами виграв серію пенальті.
Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал
"Це було неймовірне зусилля усієї команди. Потрібно привітати Луніна. Після першого матчу його розкритикували за те, що може статися з кожним. Сьогодні він вистояв, показав ту сміливість, яка потрібна в Реалі, продемонстрував, який він фантастичний воротар", – цитує Вальверде прес-служба Реала.
Нагадаємо, у півфіналі мадридці вийшли на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 7 травня у столиці Іспанії.
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