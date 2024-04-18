Нагороду забрав півзахисник мадридців Феде Вальверде. Втім, уругваєць сам відзначив Андрія Луніна, який не раз рятував Реал упродовж 120 хвилин гри, а потім двома сейвами виграв серію пенальті.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

"Це було неймовірне зусилля усієї команди. Потрібно привітати Луніна. Після першого матчу його розкритикували за те, що може статися з кожним. Сьогодні він вистояв, показав ту сміливість, яка потрібна в Реалі, продемонстрував, який він фантастичний воротар", – цитує Вальверде прес-служба Реала.

Нагадаємо, у півфіналі мадридці вийшли на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 7 травня у столиці Іспанії.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті