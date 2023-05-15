УЕФА определился с составом судейской бригады на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом.

Польский арбитр Шимон Марциняк получил назначение на самый ожидаемый матч европейского турнира. Ему будут помогать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертым арбитром будет румын Иштван Ковач, а за VAR будут отвечать поляки Томаш Квятковски и Бартош Франковские.

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Марциняка лучшим арбитром 2022 года. Поляк судил финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции. Отметим, что французы выражали свое недовольство работой арбитра из-за того, что он засчитал гол Лионеля Месси в дополнительное время, когда на поле находились посторонние люди.

Шимон Марциняк несколько раз обслуживал поединки мадридской команды. В последний раз он работал на ответном матче четвертьфинала прошлого сезона против Челси на Сантьяго Бернабеу (2-3).

Напомним, что первая встреча между Манчестер Сити и Реалом закончилась вничью 1:1. Ответный матч состоится в среду, 17 мая. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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