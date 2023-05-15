УЄФА визначився зі складом суддівської бригади на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом.

Польський арбітр Шимон Марциняк отримав призначення на найочікуваніший матч європейського турніру. Йому допомагатимуть Павел Сокольницький і Томаш Лісткевіч. Четвертим арбітром буде румун Іштван Ковач, а за VAR відповідатимуть – поляки Томаш Квятковскі та Бартош Франковскі.

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Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визнала Марциняка найкращим арбітром 2022 року. Поляк судив фінал ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції. Зазначимо, що французи висловлювали своє незадоволення роботою арбітра через те, що він зарахував гол Ліонеля Мессі у додатковий час, коли на полі знаходилися сторонні люди.

Шимон Марциняк декілька разів обслуговував поєдинки мадридської команди. Востаннє він працював на матчі-відповіді чвертьфіналу минулого сезону проти Челсі на Сантьяго Бернабеу (2-3).

Нагадаємо, що перша зустріч між Манчестер Сіті та Реалом закінчилася внічию 1:1. Матч-відповідь відбудеться в середу, 17 травня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

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