УЕФА назначил арбитров на первые два поединка 1/4 финала самого престижного европейского турнира.

Центральное противостояние этой стадии между Манчестер Сити и Баварией будет обслуживать испанский рефери Хесус Хиль Мансано, сообщает сайт УЕФА.

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Будут помогать ему на линиях Диего Барберо и Анхель Невадо. Роль четвертого арбитра будет исполнять Хосе Мунуэра Монтеро, а за VAR будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра.

На первом поединке между Бенфикой и Интером будет работать известный англичанин Майкл Оливер. Его помощниками будут Стюарт Берт и Саймон Беннет, а четвертым арбитром – Джон Брукс. На VAR будет сидеть нидерландец Пол Ван Букел.

Заметим, оба поединка пройдут уже во вторник, 11 апреля. Стартовые свистки прозвучат в 22:00 по киевскому времени.

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