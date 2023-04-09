УЄФА призначив арбітрів на перші два поєдинки 1/4 фіналу найпрестижнішого європейського турніру.

Центральне протистояння цієї стадії між Манчестер Сіті та Баварією обслуговуватиме іспанський рефері Хесус Хіль Мансано, інформує сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому на лініях Дієго Барберо та Анхель Невадо. Роль четвертого арбітра виконуватиме Хосе Мунуера Монтеро, а за VAR відповідатиме Хуан Мартінес Мунуера.

На першому поєдинку між Бенфікою та Інтером працюватиме відомий англієць Майкл Олівер. Його помічниками будуть Стюарт Берт і Саймон Беннет, а четвертим арбітром – Джон Брукс. На VAR сидітиме нідерландець Пол ван Букел.

Зауважимо, обидва поєдинки відбудуться вже у вівторок, 11 квітня. Стартові свистки пролунають о 22:00 за київським часом.

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