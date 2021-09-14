Руководитель бергамасков Джан Пьеро Гасперини доверил украинцу место в стартовом составе.

Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore

Предыдущий матч Серии А Малиновский начинал в запасе. Полузащитник сыграл 41 минуту, отличился активными действиями, однако не спас Аталанту от поражения Фиорентине (1:2). Всего для Руслана это будет 4-игра в клубном сезоне.

Добавим, что матч Вильярреал – Аталанта начнется в 22:00. В другой встрече группы F Янг Бойз сенсационно одолел МЮ со счетом 2:1.

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