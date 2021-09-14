Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших исполнителей 3-го тура итальянского чемпионата.
Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 3-го тура Серии А по версии SofaScore.
Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче против Фиорентины по версиям Whoscored и Sofascorе
Напомним, 28-летний украинец вышел на поле в матче против Фиорентины в основном составе и провел на поле 50 минут. За это время Руслан результативными действиями не отметился, однако был признан лучшим игроком бергамасков сразу двумя статистическими порталами – SofaScore и WhoScored.
К слову, в текущем сезоне украинец провел за Аталанту 3 матча.
Фиорентина победила Аталанту в матче с тремя пенальти – Малиновский круто вышел на замену, конкуренты провалились