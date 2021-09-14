Півзахисник Руслан Маліновський зможе допомогти Аталанті у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Вільяреала.

Керманич бергамасків Джан П'єро Гасперіні довірив українцю місце у стартовому складі.

Маліновський потрапив у збірну туру Серії А за версією SofaScore

Попередній матч Серії А Маліновський розпочинав у запасі. Півзахисник відіграв 41 хвилину, відзначився активними діями, однак не врятував Аталанту від поразки Фіорентині (1:2). Загалом для Руслана це буде 4-та гра у клубному сезоні.

Додамо, що матч Вільяреал – Аталанта розпочнеться о 22:00. У іншій зустрічі групи F Янг Бойз сенсаційно здолав МЮ з рахунком 2:1.

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