Андрей Ярмоленко, из-за простуды пропустивший игру с Арменией, занимался вместе с партнерами. Вернулся и Руслан Малиновский – у него тоже было незначительное недомогание. В то же время не тренировались Роман Яремчук и Александр Зубков, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Ирландия: где смотреть матч Лиги наций

У форварда Бенфики повреждение стопы, а вингер Ференцвароша простудился – у Зубкова поднялась температура. Остальные игроки сборной Украины занимались без каких-либо ограничений. Среди них – Александр Сирота и Эдуард Соболь, которые ранее тоже болели.

Окончательное решение о стартовом составе на поединок с Ирландией Александр Петраков примет на финальной установке перед выездом из гостиницы.

Матч Лиги наций Украина – Ирландия состоится 14 июня на стадионе ЛКС в польском городе Лодзь, ведь наша сборная не может принимать соперников дома из-за войны. Старт встречи в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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