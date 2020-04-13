Малиновский считает, что сборной Украины может пойти на пользу перенос Евро-2020

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский не делает трагедии из переноса Евро-2020.

"Андрей Шевченко мне звонил, спрашивал, как дела, как семья. Мы с ним общались. Еще перед вызовом в сборную говорил, что Малдера и Тассотти тоже в Милане. Говорил, что его знакомые тоже заболели.

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Честно сказать, когда мы выходили на все матчи, я не чувствовал мандража ни у одного футболиста сборной. Не важно, против кого мы играли, у нас была установка. Настолько был такой менталитет, что каждый верил в себя. Не было сомнений.

Перенос Евро-2020 – не проблема. Главное, чтобы все в голове были готовы, потому что все идет от головы. Думаю, за этот год мы можем добавить в каких-то моментах, подтянуть свои слабые стороны, а сильные – улучшить", – сказал Малиновский в эфире программы Великий футбол.

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