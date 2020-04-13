Малиновский считает, что сборной Украины может пойти на пользу перенос Евро-2020

Честно сказать, когда мы выходили на все матчи, я не чувствовал мандража ни у одного футболиста сборной. Не важно, против кого мы играли, у нас была установка. Настолько был такой менталитет, что каждый верил в себя. Не было сомнений.
Перенос Евро-2020 – не проблема. Главное, чтобы все в голове были готовы, потому что все идет от головы. Думаю, за этот год мы можем добавить в каких-то моментах, подтянуть свои слабые стороны, а сильные – улучшить", – сказал Малиновский в эфире программы Великий футбол.