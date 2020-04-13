Малиновский – о коронавирусе в Италии: Никто не знает, что будет дальше

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии.

"Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало намного лучше. Остаемся дома. За месяц всего лишь два раза ездил за продуктами. На улици не выходим. Клуб предоставил нам беговые дорожки. У нас есть программа, которую мы должны выполнять. В Италии идет небольшое снижение количества больных людей. Идет меньшая нагрузка на больницы. Больше тех, кто выздоровели, и меньше умерших.

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Видел статьи о том, что коронавирус – это теория заговора, но у меня в Бергамо живет друг из Житомира. Его знакомый умер в возрасте 60 лет. Еще у моей соседки брат находится в тяжелом состоянии. Это серьезные вещи, к которым нужно серьезно относиться.

Гасперини? Первую неделю он был на базе, но сейчас вернулся домой к жене. У нас было уже три онлайн-чата с командой и руководством. Нам сказали, что никто пока не знает, что будет дальше. Нам дали тренера по физподготовке, который предоставляет нам программу. Работа становится все тяжелее. Гасперини сказал, что для него важно, чтобы никто не набрал лишний вес и все держали себя в тонусе. Когда начнется Серия А? Пресса пишет о начале мая, но когда начнется какая-то стабилизация, мы сможем вернуться к тренировкам", – сказал Малиновский в эфире программы Великий футбол.

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