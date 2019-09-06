Маліновський: Поступово адаптуюсь до гри за Аталанту

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський розповів про адаптацію в італійському клубі.

"Зараз я багато працюю, щоб зрозуміти філософію гри команди. Футбол в Італії дуже інтенсивний, потрібно бути добре готовим фізично. Я вважаю, що перехід був правильним кроком з мого боку, тому що Серія А входить в топ-5 найсильніших ліг Європи і тут є можливість прогресувати.

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Також є багато моментів з тактики, підготовки, але, думаю, у мене поступово виходить адаптуватися. У нас тренер розмовляє лише італійською, тому вчу ще і місцеву мову

Чи допомагав Шевченко у статусі екс-гравця Серії А? Поки що ні, не було часу поспілкуватися на цю тему. Як відреагував на майбутні матчі проти Шахтаря в Лізі чемпіонів? Я більше здивувався, коли побачив, що Шахтар втретє поспіль зіграє з Манчестер Сіті. Взагалі це буде цікаво, у нас хороша група", – розповів Маліновський в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Маліновський підписав контракт з італійським клубом на 5 років. За неофіційною інформацією, Генк отримав за 26-річного українця 13,7 млн євро.

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