Малиновский: Было смешно, когда Шахтеру выпал Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов.

"Когда увидел, что Шахтеру попался Манчестер Сити – было смешно. Потом и Аталанта добавилась. Вряд ли кто-то мог сказать до начала жеребьевки, что будет именно такая группа. Будет интересно.

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Хотел ли я Шахтер в соперники? Перед жеребьевкой с женой гадали, кто может выпасть. Я сказал, что выпадет Шахтер.

Какое место хотим занять? Это будет решать тренерский штаб. В Италии очень важно хорошо выступать в чемпионате. Будет трудно играть на два фронта. Думаю, Шахтер и Манчестер Сити претендовать на первые два места, однако и Аталанта поборется за первые позиции.

Динамо Загреб – также неудобная команда. Но если мы хотим пробиться дальше, то должны обыгрывать такие команды. В чьи ворота хочу забить больше? Наверное, в ворота Манчестер Сити", – рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

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