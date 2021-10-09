"Перше місце в групі Ліги чемпіонів? Мета – пройти в наступний раунд, і ми знаємо, що це непросто, особливо у найпрестижнішому європейському турнірі. Питання, кому дістануться путівки в 1/8 фіналу, залишається відкритим для всіх команд.

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Протистояння з Манчестер Юнайтед із Роналду в складі? Це будуть два дуже важких матчі, ми сподіваємося забрати очки в цьому двоматчевому протистоянні", – цитує Маліновського TuttoAtalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.

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До слова, Аталанта українця потрапила до однієї групи з Манчестер Юнайтед, Вільяреалом та Янг Бойз. Наразі бергамаски є лідерами групи F з 4 очками в активі.

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