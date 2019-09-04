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Малиновский и Ко готовятся к матчам с Шахтером – Аталанта объявила заявку на Лигу чемпионов

20:12 92 Читати українською
Малиновский и Ко готовятся к матчам с Шахтером – Аталанта объявила заявку на Лигу чемпионов
Малиновский получил шанс дебютировать в Лиге чемпионов / Фото ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился, кто из игроков будет защищать честь команды в самом престижном клубном турнире.

Аталанта будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов вместе с Шахтером, Манчестер Сити и загребским Динамо.

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Наставник итальянской команды назвал 22-х игроков, которые будут бороться на групповом этапе. В список специалиста вошел также хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Вратари: Росси, Голлини, Спортьелло

Защитники: Толой, Кьяер, Масьелло, Паломино, Госенс, Арана, Джимшити, Кастань, Хатебур, Ибаньес

Полузащитники: Фройлер, де Роон, Малиновский, Иличич, Пашалич

Нападающие: Муриель, Гомес, Сапата, Берров

Первые поединки группового этапа самого престижного клубного турнира стартуют уже 17 сентября.

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Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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