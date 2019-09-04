toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗБІРНА УКРАЇНИ КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маліновський і Ко готуються до матчів з Шахтарем – Аталанта оголосила заявку на Лігу чемпіонів

20:12 6 Читать на русском
Маліновський і Ко готуються до матчів з Шахтарем – Аталанта оголосила заявку на Лігу чемпіонів
Маліновський отримав шанс дебютувати у Лізі чемпіонів / Фото ФК Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні визначився, хто з гравців захищатиме честь команди у найпрестижнішому клубному турнірі.

Аталанта змагатиметься за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів разом із Шахтарем, Манчестер Сіті та загребським Динамо.

Маліновський: Було смішно, коли Шахтарю дістався Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Наставник італійської команди назвав 22-х гравців, які боротимуться на груповому етапі. До списку фахівця увійшов також хавбек збірної України Руслан Маліновський.

Воротарі: Россі, Голліні, Спортьєлло

Захисники: Толої, К'єр, Мас'єлло, Паломіно, Госенс, Арана, Джімшиті, Кастаньє, Хатебур, Ібаньєс

Півзахисники: Фройлер, де Роон, Маліновський, Ілічіч, Палашіч,

Нападники: Мурієль, Гомес, Сапата, Берров

Перші поєдинки групового етапу найпрестижнішого клубного турніру стартують вже 17 вересня.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

blog_ava
"Якби знав, що не зіграю в Лізі чемпіонів – покинув би Ювентус", – Джан розгніваний своєю відсутністю у заявці
15:10
3037
Теги
Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
42
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук