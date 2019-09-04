Маліновський і Ко готуються до матчів з Шахтарем – Аталанта оголосила заявку на Лігу чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні визначився, хто з гравців захищатиме честь команди у найпрестижнішому клубному турнірі.

Аталанта змагатиметься за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів разом із Шахтарем, Манчестер Сіті та загребським Динамо.

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Наставник італійської команди назвав 22-х гравців, які боротимуться на груповому етапі. До списку фахівця увійшов також хавбек збірної України Руслан Маліновський.

Воротарі: Россі, Голліні, Спортьєлло

Захисники: Толої, К'єр, Мас'єлло, Паломіно, Госенс, Арана, Джімшиті, Кастаньє, Хатебур, Ібаньєс

Півзахисники: Фройлер, де Роон, Маліновський, Ілічіч, Палашіч,

Нападники: Мурієль, Гомес, Сапата, Берров

Перші поєдинки групового етапу найпрестижнішого клубного турніру стартують вже 17 вересня.

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