Маліновський: Було смішно, коли Шахтарю дістався Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився враженнями від жеребкування Ліги чемпіонів.

"Коли побачив, що Шахтарю попався Манчестер Сіті – було смішно. Потім і Аталанта додалася. Навряд чи хтось міг сказати до початку жеребкування, що буде саме така група. Буде цікаво.

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Чи хотів я Шахтар в суперники? Перед жеребкуванням з дружиною намагались вгадати, хто може дістатись. Я сказав, що дістанеться Шахтар.

Яке місце хочемо посісти? Це вирішуватиме тренерський штаб. В Італії дуже важливо добре виступати в чемпіонаті. Буде важко грати на два фронти. Думаю, Шахтар і Манчестер Сіті претендуватимуть на перші два місця, однак і Аталанта побореться за перші позиції.

Динамо Загреб – також незручна команда. Але якщо ми хочемо пробитися далі, то повинні обігравати такі команди. В чиї ворота хочу забити більше? Напевно, у ворота Манчестер Сіті", – розповів Маліновський в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

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