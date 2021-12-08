"Это матч года для Аталанты. Мы все этого ждем, потому что здорово играть в Лиге чемпионов, особенно дома. Это решающая игра, нас устроит только один результат. Наша цель в каждом матче – победить. Жаль, что в футболе есть три результата.

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Мы одержали пять побед в последних пяти матчах, что может дать нам дополнительные силы. Однако в футболе все быстро меняется, поэтому мы должны осторожничать, готовиться к матчу и сыграть в свой лучший футбол.

Если будет снег, это не проблема. Погодные условия будут одинаковыми для нас и для них. Не будет никаких оправданий. Болельщикам будет сложнее, потому что мы бегаем по полю и не чувствуем температуры.

Мы ожидаем, что фанаты будут сильно подталкивать нас. Мы играли две Лиги чемпионов без болельщиков, надеемся, сегодня будет полный стадион. Мы должны выложиться по полной", – цитирует Малиновского TMW.

Напомним, поединок между Аталантой и Вильярреалом состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд