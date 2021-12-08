Український півзахисник бергамасків Руслан Маліновський очікує непростої боротьби з "жовтою субмариною" у вирішальному матчу за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Це матч року для Аталанти. Ми всі цього чекаємо, бо здорово грати у Лізі чемпіонів, особливо вдома. Це вирішальна гра, нас влаштує лише один результат. Наша мета у кожному матчі – перемогти. Шкода, що у футболі є три результати.

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Ми здобули п'ять перемог в останніх п'ятьох матчах, це може дати нам додаткові сили. Однак у футболі все швидко змінюється, тому ми маємо бути обережні, готуватися до матчу та зіграти у свій найкращий футбол.

Якщо буде сніг, то це не проблема. Погодні умови будуть однаковими для нас та для них. Не буде жодних виправдань. Уболівальникам буде складніше, бо ми бігаємо по полю та не відчуваємо температури.

Ми очікуємо, що фанати сильно підштовхуватимуть нас. Ми грали дві Ліги чемпіонів без уболівальників, сподіваємось сьогодні буде повний стадіон. Ми маємо викластися на повну", – цитує Маліновського TMW.

Нагадаємо, поєдинок між Аталантою та Вільяреалом відбудеться сьогодні, 8 грудня, о 22:00.

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