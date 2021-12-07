"Тренер всегда говорит мне бить не очень сильно, а точно. Я забил хороший гол в матче с Наполи. Хочу помочь команде, мне важно отдавать все силы на поле. После матча в Неаполе мы праздновали, но на следующий день мы думали о следующем матче. Когда вы выиграете, у вас больше уверенности, но Лига чемпионов отличается от чемпионата. Завтра будет другой матч, у нас должна быть холодная голова и горячее сердце, мы должны выкладываться по полной.

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Я всегда хочу сделать больше, хочу забить больше 8 голов, но моя цель в этом году – достичь большего, чем в прошлом сезоне, а потом посмотрим. Я сильно вырос здесь, в Аталанте, за два года я здесь многому научился. Итальянская лига сильная, в Бельгии у вас больше времени на размышления. Но мне нужно многое улучшить не только технически, но и тактически. Надо много учиться и стараться.

Вильяреал? Всё зависит от нас. Если мы забьем быстрый гол, то они будут больше раскрываться. Мы видели, что произошло в Испании. Мы будем играть дома, посмотрим, что будет", – поделился Малиновский в комментарии Тuttoatalanta.

Напомним, что Руслан отметился забитым голом в ворота Наполи, который стал уже 13-м для украинца из-за пределов штрафной после его перехода в Аталанту. Больше такими ударами забивал только Лео Месси – 18 за этот период времени.

Матч Аталанта – Вильярреал состоится уже завтра, 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды имеют шансы на выход в стадию плей-офф: у испанцев 7 очков в активе, а у команды Малиновского – 6.

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