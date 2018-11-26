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Майкон – о матче с Хоффенхаймом: Мы уже выигрывали важные игры в этом сезоне

20:17 7 Читати українською
Майкон – о матче с Хоффенхаймом: Мы уже выигрывали важные игры в этом сезоне
Майкон / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Майкон поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

"На самом деле, нынешняя Лига чемпионов нас многому научила. Были такие матчи, в которых мы провели хороший первый тайм, а после перерыва играли хуже. Для нас важно понимать, что нужно играть с первой и до последней минуты.

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Понятно, что мы приехали сюда с мыслями о победе, но прежде всего мы должны показать хорошую игру. Команда всегда настраивается только на победу.

Да, я забил Хоффенхайму в Харькове, однако завтра все не будет зависеть от меня или моей игры. Кто забьет, кто отдаст передачу – это совершенно неважно. Главное, чтобы команда играла сплоченно и вместе достигала результата.

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Волнение перед таким важным матчем? Скажу, что перед любым матчем Лиги чемпионов спать очень сложно. Ночь никогда не бывает спокойной. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что и как мы будем делать на поле.

Мы уже выигрывали важные матчи в этом сезоне, поэтому не стоит настраиваться на что-то плохое. Максимальная концентрация и хорошее настроение – это мы постараемся показать завтра", – цитирует Майкона Ua-Football.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

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