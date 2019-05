Тоттенхэм – Ливерпуль: 8 самых красивых девушек футболистов, которые сыграют в финале Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль посетит немало красавиц, которые будут неистово поддерживать своих мужчин на трибунах Ванда Метрополитано в Мадриде.

Эти женщины всегда остаются за кадром, однако именно они вдохновляют футболистов на великие подвиги. Модели, актрисы кино, фитнес-тренеры и впечатляющие домохозяйки – в лагере финалистов нынешней Лиги чемпионов хватает горячих красавиц, которые не всегда демонстрируют примерное поведение.

"Солнечный день с моим папочкой": звезда Барселоны зализывает раны в объятиях сексапильной фитнес-тренера

Нападающий Тоттенхэма Деле Али будет искать на трибунах свою, как говорят, очень стервозную любимую Руби Мэй. Оба недавно попали в громкий секс-скандал. А вот его визави из Ливерпуля РОберто Фирмино надеется посвятить хотя бы один гол любимой Лариссе. Горячая бразильянка изо всех сил помогала 27-летнему форварду восстановиться к главному матчу еврокубкового сезона и, похоже, у нее получилось.

Кариус сделал выбор между финалом Лиги чемпионов и отдыхом с сексуальной подругой – болельщики его поддержали

Настоящим украшением вип-ложи Метрополитано также должна стать вторая половинка Окслейд-Чемберлена – невероятная британская певица Перри Эдвардс. Кто знает, возможно, именно она выполнит в раздевалке "красных" после игры знаменитую "We are the Champions"... и сделает это гораздо лучше, чем Гонсало Игуаин в Баку.

"Футбол 24" выбрал восемь самых красивых и самых харизматичных левичок, которые будут неистово "топить" в Мадриде за своих любимых. Чьи девушки красивее – выбирать вам.

Руби Мэй (Деле Али)

Ларисса Саад (Лукас Моура)

Ю Сон Ян (Сон Хин Мин)

Марин Льорис (Уго Льорис)

Ларисса Перейра (Роберто Фирмино)

Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)

Джордан Данн (Дэниэл Старридж)

Ребека Тавареш (Фабиньо)