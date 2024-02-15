Андрей Лунин дорос до того уровня, чтобы спорить с авторитетами Реала.

Украинец с 9 сейвами стал героем “сухой” победы Реала в первом матче 1/8 финала ЛЧ против РБ Лейпциг. На 2-й минуте Лунину пришлось вытаскивать мяч из сетки, но арбитры зафиксировали офсайд у Хенрикса.

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После матча вратарь Реала уверял, что толчок был, и гол отменили правильно. Кроос в комментарии немецким журналистам пошел против партнера – касание было незначительным, поэтому Лунин должен был мириться с легальным взятием ворот.

Украинцу такое поведение старшего на 9 лет ветерана не понравилось, информирует Don Diario. Андрей по дороге домой в самолете подошел к Кроосу и резко озвучил свои претензии. Ситуация приближалась к точке кипения, но вмешательство Карло Анчелотти помогло унять подопечных.

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