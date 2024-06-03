Реал буднично выиграл свою 15-ю Лигу чемпионов, но за кулисами было немало интересного.

Мадридцы уверенно одолели Боруссию Д на Уэмбли и забрали домой очередного “ушастика”. К сожалению, Андрей Лунин из-за болезни вылетел из тренировочного процесса и остался в запасе, глядя на качественную игру Тибо Куртуа. Скромный украинец все же получил свою порцию славы.

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Джуд Беллингем сказочно провел дебютный сезон в Реале и имел право на небольшой срыв. Теперь англичанину нужно уверенно отыграть Евро, чтобы улучшить свои шансы на "Золотой мяч". Обо всем этом и другом более подробно – в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.