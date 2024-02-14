На 2-й минуте мяч побывал в воротах Андрея Лунина, но судьи зафиксировали активный офсайд Хенрикса. После игры Кроос пришел к немецким журналистам на флеш-интервью и дал комментарий, который может не понравиться фанатам Реала.

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Ведущий: В перерыве мы много обсуждали то, что произошло на 2-й минуте. Отмененный гол РБ Лейпциг – это был не офсайд. Был небольшой толчок вратаря. Я не знаю, смотрели ли вы повтор. Я просто не думаю, что это идет на пользу футболу. Вопрос даже не в том, что отменили гол Лейпцига. Я просто считаю, что это – чистый гол. Как вы оцениваете эпизод?

Кроос: Я тоже так думаю. Мне кажется, судья зафиксировал офсайд, потому что игрок стал на пути вратаря. Но на самом деле кипер не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол надо было засчитывать. С этим не поспоришь.

Toni Kroos on Benjamin Šeško's disallowed goal for RBL against RealMadrid:



“It was a goal that should have been given. I can’t find any arguments."

pic.twitter.com/aOMpGAhifp — L.Prince (@LeroyPrince77) February 14, 2024

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