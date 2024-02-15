Статистический портал включил голкипера Реала Андрея Лунина в топ-11 лучших игроков по итогам игровой недели в самом престижном евротурнире.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин попал в символическую команду недели по итогам первых матчей 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored.

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Наш земляк за свою игру в матче с РБ Лейпциг (1:0) получил 8,8 балла – эта оценка стала самой высокой среди всех одиннадцати игроков.

Интересно, что в символической сборной больше всего представителей Реала – сразу пятеро. ПСЖ делегировал в команду трех игрока, Манчестер Сити представлен двумя футболистами, а Лацио ограничился одним исполнителем.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов (еще в 8 поединках отстоял "на ноль").

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