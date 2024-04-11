Вратарь Реала Андрей Лунин стал одним из четырех вратарей, чьи действия в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов попали в фокус УЕФА.

У твиттере УЕФА опубликовали сообщение с лучшими сейвами вратарей команд-участниц 1/4 финала Лиги чемпионов.

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В нем выделили Грегора Кобеля (Боруссия Д), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Яна Облака (Атлетико) и Андрея Лунина (Реал). В частности, в видеоролик попал сейв украинца после удара Холанда с близкого расстояния. Больше всего же "засветился" Кобель в игре против Атлетико.

Добавим, что выступление Лунина не помогло Реалу победить Манчестер Сити – игра завершилась со счетом 3:3.

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