Воротар Реала Андрій Лунін став одним з чотирьох воротарів, чиї дії в матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів потрапили у фокус УЄФА.

У твіттері УЄФА опублікували допис із найкращими сейвами воротарів команд-учасниць 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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В ньому виділили Грегора Кобеля (Борусія Д), Джанлуїджі Доннарумму (ПСЖ), Яна Облака (Атлетіко) та Андрія Луніна (Реал). Зокрема, до відеоролику потрапив сейв українця після удару Холанда з близької відстані. Найбільше ж "засвітився" Кобель у грі проти Атлетіко.

Додамо, що виступ Луніна не допоміг Реалу перемогти Манчестер Сіті – гра завершилась з рахунком 3:3.

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