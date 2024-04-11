УЕФА номинировал четыре точных удара для голосования на самый красивый гол недели в Лиге чемпионов.

Андрею Лунину не повезло столкнуться с двумя неотразимыми ударами в противостоянии с Манчестер Сити. Фил Фоден положил мяч в "девятку", а Йошко Гвардиол нерабочей ногой подкрутил под дальнюю штангу.

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У парней Гвардиолы большие шансы выиграть голосование, но с ними посоревнуется Феде Вальверде, забивший в стиле Зидана. На лучший гол также претендует комбинация Педри и Рафиньи против ПСЖ.

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов-2023/24 выдали грандиозную результативность – 18 голов. Столько же было в сезоне-2010/11, а рекорд зафиксирован в Кубке чемпионов-1956/57 (19 голов).