"Я устал, потому что это мой первый матч на таком уровне со 120 минутами в Лиге чемпионов на выезде. Нам пришлось по-настоящему постараться, но команда упорно боролась за выход в полуфинал.

Сейв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

В серии пенальти мне пришлось рискнуть с одним игроком. К счастью, все обошлось. Я остался по центру и угадал.



Иногда бывают матчи, в которых надо вгрызаться в землю, закапываться в нее. Не всегда можно играть с мячом или быть лучшей командой на поле. Для меня это был замечательный опыт, и команда приложила невероятные усилия на протяжении всех 120 минут. Лучший игрок сегодняшнего матча – это команда. Мы, игроки, всегда общаемся, и они помогали мне вместе с тренерским штабом. Мы сделали правильный выбор, и все получилось", – цитирует Лунина пресс-служба Реала.

Напомним, в полуфинале мадридцы вышли на Баварию. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 7 мая в столице Испании.

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