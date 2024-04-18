Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу над Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ. Українець відбив два пенальті у післяматчевій серії і приніс Мадриду півфінал.

"Я втомився, бо це мій перший матч на такому рівні зі 120 хвилинами у Лізі чемпіонів на виїзді. Нам довелося по-справжньому постаратися, але команда вперто боролася за вихід до півфіналу.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

У серії пенальті мені довелося ризикнути з одним гравцем. На щастя, все обійшлося. Я залишився по центру і вгадав.

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Іноді бувають матчі, в яких треба вгризатися в землю, закопуватися в неї. Не завжди можна грати з м'ячем або бути кращою командою на полі. Для мене це був чудовий досвід, і команда доклала неймовірних зусиль протягом усіх 120 хвилин. Найкращий гравець сьогоднішнього матчу – це команда. Ми, гравці, завжди спілкуємось, і вони допомагали мені разом із тренерським штабом. Ми зробили правильний вибір, і все вийшло", – цитує Луніна прес-служба Реала.

Нагадаємо, у півфіналі мадридці вийшли на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 7 травня у столиці Іспанії.

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