Лунин прошел путь от третьего вратаря до палача Ман Сити в четвертьфинале ЛЧ – топ-инсайдер подчеркнул безумный прогресс
Андрей Лунин празднует лучший вечер в своей карьере, но далеко не всегда все было так сладко.
Главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо простыми тезисами отметил сложный карьерный путь 25-летнего украинца.
Лунин раскрыл секрет выигранной серии пенальти против Ман Сити: "Пришлось рискнуть"
– Присоединился к Реалу в 2018 году на роль третьего вратаря;
– Согласился на аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо;
– Нынешний сезон снова начинал третьим кипером;
– 9 сейвов против РБ Лейпциг и 8 против Ман Сити в плей-офф ЛЧ;
– Исторические 2 пенальти для его клуба.
"Тяжелая работа вознаграждается. Я просто рад помочь Реалу и хочу поблагодарить команду за поддержку", – Романо приводит слова всегда скромного Лунина.
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