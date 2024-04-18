Андрей Лунин празднует лучший вечер в своей карьере, но далеко не всегда все было так сладко.

Главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо простыми тезисами отметил сложный карьерный путь 25-летнего украинца.

Лунин раскрыл секрет выигранной серии пенальти против Ман Сити: "Пришлось рискнуть"

– Присоединился к Реалу в 2018 году на роль третьего вратаря;

– Согласился на аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо;

– Нынешний сезон снова начинал третьим кипером;

– 9 сейвов против РБ Лейпциг и 8 против Ман Сити в плей-офф ЛЧ;

– Исторические 2 пенальти для его клуба.

"Тяжелая работа вознаграждается. Я просто рад помочь Реалу и хочу поблагодарить команду за поддержку", – Романо приводит слова всегда скромного Лунина.

Лунин затащил Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити