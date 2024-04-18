Лунін пройшов шлях від третього воротаря до ката Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ – топ-інсайдер підкреслив шалений прогрес
Андрій Лунін святкує найкращий вечір у своїй кар'єрі, але далеко не завжди все було так солодко.
Головний футбольний інсайдер Фабріціо Романо простими тезами відзначив складний кар'єрний шлях 25-річного українця.
Лунін розкрив секрет виграної серії пенальті проти Ман Сіті: "Довелося ризикнути"
– Приєднався до Реала у 2018 році на роль третього воротаря;
– Погодився на оренди у Леганес, Вальядолід та Ов'єдо;
– Нинішній сезон знову починав третім кіпером;
– 9 сейвів проти РБ Лейпциг і 8 проти Ман Сіті у плей-офф ЛЧ;
– Історичні 2 пенальті для його клубу.
"Важка робота винагороджується. Я просто радий допомогти Реалу і хочу подякувати команді за підтримку", – Романо наводить слова завжди скромного Луніна.
Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті