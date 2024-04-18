Андрій Лунін святкує найкращий вечір у своїй кар'єрі, але далеко не завжди все було так солодко.

Головний футбольний інсайдер Фабріціо Романо простими тезами відзначив складний кар'єрний шлях 25-річного українця.

Лунін розкрив секрет виграної серії пенальті проти Ман Сіті: "Довелося ризикнути"

– Приєднався до Реала у 2018 році на роль третього воротаря;

– Погодився на оренди у Леганес, Вальядолід та Ов'єдо;

– Нинішній сезон знову починав третім кіпером;

– 9 сейвів проти РБ Лейпциг і 8 проти Ман Сіті у плей-офф ЛЧ;

– Історичні 2 пенальті для його клубу.

"Важка робота винагороджується. Я просто радий допомогти Реалу і хочу подякувати команді за підтримку", – Романо наводить слова завжди скромного Луніна.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті