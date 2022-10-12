Голкіпер Реала Андрій Лунін поділився емоціями після матчу з Шахтарем (1:1) у 4 турі Ліги чемпіонів, результат якого дозволив мадридцям вийти у плей-офф.

– Реалу пощастило?

– На гол ми точно награли, а на якій хвилині ми його забили – це інше питання. В кожному матчі Реал грає на перемогу. Сьогодні нам потрібні були 3 очки, щоб забезпечити вихід з групи.

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– Гравці Реала думали вже про матч із Барселоною?

– Не думати про Ель Класіко неможливо. Нам потрібно було набрати 3 бали, щоб сконцентруватися на Ла Лізі.

– Як вас підтримав Анчелотті?

– Конкретно не можу розказати. Це звичайна моральна підтримка. Всі ми переживаємо, але ніхто з нас не перебуває там. Для чого мені допомагати? Навпаки, я намагаюся допомагати тим, хто перебуває в Україні або вимушено виїхав.

– Важко було налаштуватися на матч?

– Намагаєшся думати про футбол, результат та спортивну складову.

– Як оціните свою гру в останніх матчах за Реал?

– Намагаюся використати всі матчі, в яких мені довелося зіграти. Сподіваюся, доведеться зіграти ще, щоб довести, що я гідний перебувати в цьому клубі, – цитує Луніна Tribuna.

Поєдинок проти Шахтаря для став українського воротаря вже 4-м у поточному сезоні. Наступний матч Реал зіграє 16 жовтня проти Барселони – очікується, що Тібо Куртуа відновиться якраз на Класіко.

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