Статистичний портал включив голкіпера Реала Андрія Луніна у топ-11 найкращих гравців за підсумками ігрового тижня у найпрестижнішому євротурнірі.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін потрапив до символічної команди тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ за версією WhoScored.

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Наш земляк за свою гру у матчі з РБ Лейпциг (1:0) отримав 8,8 бала – ця оцінка стала найвищою серед всіх одинадцяти гравців.

Цікаво, що у символічній збірній найбільше представників Реала – одразу п'ятеро. ПСЖ делегував у команду трьох гравці, Манчестер Сіті представлений двома футболістами, а Лаціо обмежився одним виконавцем.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 17 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (ще у 8 поєдинках відстояв "на нуль").

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